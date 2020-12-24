В Крыму до 15 января запретили работу фуд-кортов и праздники в офисах, кафе сократят столы

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма до середины января запретили работу фуд-кортов и островков питания в торговых центрах, а также проведение новогодних корпоративов в офисах и буфетах предприятий, кафе и ресторанам предписали сократить половину столиков. Соответствующие поправки внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности.

"В период с 25 декабря 2020 года по 15 января 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запретить: оказание услуг по организации питания в торговых центрах на фуд-кортах, фуд-зонах, островках питания, за исключением работы в формате навынос и доставку; организацию и проведение массовых мероприятий в торговых центрах (ярмарки, розыгрыши, презентации товаров и услуг и другие развлекательные мероприятия); проведение групповых занятий по дополнительному образованию в очном режиме", - говорится в тексте документа.

Работодателям запрещено проведение корпоративных мероприятий, в том числе в структурных подразделениях, производственных столовых, актовых залах. "Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при оказании услуг по организации питания ограничить количество посадочных мест до 50% от общего количества посадочных мест при соблюдении принципов социального дистанцирования (расстояние между столами не менее 2-х метров)", - говорится в поправках.

Также стационарные организации соцобслуживания перейдут в режим полной изоляции, их сотрудники будут заступать на смены по 14 дней.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано около 23 тыс. случаев заражения коронавирусом. Рост начался в октябре, тогда максимальный показатель за сутки составлял 255 человек. В декабре показатель продолжает увеличиваться, максимум был зафиксирован 19 декабря - 357 человек.

Из-за пандемии летний курортный сезон в Крыму в этом году начался с задержкой, однако с начала года регион принял около 6 млн туристов и результат приближается к рекордным показателям прошлого года. При этом с 20 декабря по 15 января в республике запретили проведение корпоративов и елок, в том числе в гостиницах и санаториях, закрыли ночные заведения. В регионе также началась вакцинация медработников от коронавируса. Первая партия вакцины "Спутник V" поступила в Крым 8 декабря. Массовая вакцинация в поликлиниках региона начнется в январе, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.