РАН предложила создать госкомиссию для выполнения стратегии научного развития России

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Надведомственный орган, аналогичный государственному комитету СССР по науке и технике (ГКНТ), необходимо создать для выполнения Стратегии научно-технологического развития России. Такое мнение высказал в четверг в ходе пресс-конференции президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе визита в РАН 4 декабря отметил, что необходимо актуализировать Стратегию научно-технологического развития РФ 2016 года для достижения озвученных президентом РФ новых национальных целей.

"Один из вопросов, который мы предлагаем в плане обновления, чтобы на уровне правительства появился некий координирующий орган, который был бы подведомственным, который бы обеспечивал, чтобы вся эти звенья [превращения знания в технологии и продукты] заработали. Наверно, должен быть профильный вице-премьер, который бы курировал эту проблему в целом. Но, по-видимому, должно быть что-то - вы ждете, что я скажу: ГКНТ, - но пусть это будет не госкомитет советского образца, пусть это будет госкомиссия по науке и технологиям", - сказал Сергеев.

По его словам, в стране не работает целостная система превращения знания в технологии и продукты, хотя Стратегия НТР именно на это нацелена. Это происходит, в частности, потому, что за разные приоритеты стратегии отвечают разные министерства и не всегда они работают в координации друг с другом, пояснил глава РАН.

Новые вызовы

В целом Сергеев отметил, что РАН не считает, что Стратегию НТР нужно существенно менять. "Мы считаем, что Стратегия НТР была принята правильная и то, что она построена как системная работа ученых над ответами на большие вызовы, которые стоят перед страной и перед человечеством, - это правильно", - пояснил глава академии, добавив, что при этом все-таки нужно эти вызовы с течением времени корректировать.

В качестве примера он привел вызов, связанный с вопросами пространственного развития, освоения космоса, Арктики и Антарктиды. "За последние годы появились существенные моменты, и можно сформулировать еще один вызов. Например, вопрос изменения климата", пояснил он.

По данным Сергеева, на январь намечено проведение заседания Совета по науке и образованию, где главным вопросом как раз будет актуализация Стратегии НТР и анализ того, что сделано.

О стратегии

Стратегия научно-технологического развития России была утверждена президентом России Владимиром Путиным 1 декабря 2016 года. Она направлена на формирование современной системы управления в области науки, технологий и инноваций, обеспечение инновационной привлекательности сферы исследований и разработок.

В Стратегии НТР выделяют семь приоритетов. В их числе переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам, переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству.