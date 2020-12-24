В сельских школах Ингушетии создали открытые спортивные и воркаут-площадки

МАГАС, 24 декабря. /ТАСС/. Открытые спортивные площадки с уличными тренажерами создали за счет нацпроекта "Образование" в восьми школах Ингушетии, сообщила пресс-служба Минобрнауки региона.

"В рамках нацпроекта "Образование" на территории восьми сельских школ республики установлены воркаут-площадки с уличными тренажерами, спортивные площадки, оборудованные разными игровыми зонами: футбольной, волейбольной и баскетбольной. При их сооружении учтены все требования к спортивному оборудованию", - говорится в сообщении.

Как сообщается, площадки появились в школах как равнинных, так и предгорных сел республики: Галашки, Алкун, Долаково, Сурхахи, Али-Юрт, Нижние Ачалуки, Верхние Ачалуки и Кантышево.

"Школа - это место, где ребенок проводит большую часть времени, поэтому крайне важно создать доступные условия для занятий спортом для всех школьников. Организация спортивных площадок способствует созданию полноценных условий для занятий физической культурой и спортом детей и подростков, вовлекает их в массовый спорт, способствует пропаганде здорового образа жизни и является действенной формой профилактики безнадзорности, вредных привычек в молодежной среде", - передает пресс-служба слова министра образования и науки республики Эсет Боковой.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: это "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.