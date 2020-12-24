Примерно 3 млн студентов российских вузов обучаются дистанционно

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Примерно 3 млн российских студентов вузов в настоящее время обучаются дистанционно, это 64%. Об этом в четверг заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Шестьдесят четыре процента всех российских студентов сегодня обучаются в удаленном формате. Это примерно 3 миллиона человек", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".

По его словам, более 900 тыс. студентов продолжают жить в общежитиях вузов РФ, эпидемическая ситуация при этом остается под контролем. "Да, больше 900 тысяч мест в общежитиях в российских. Несмотря на сложную ситуацию, нам в целом удается контролировать ситуацию", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ведущей.

Российские вузы работают удаленно, поэтому иностранным студентам в настоящее время нет смысла приезжать в РФ, считает Фальков.

"Треть иностранных студентов в силу разных причин не смогли приехать в Российскую Федерацию. Вузы сегодня перешли на удаленный формат работы. Естественно, приезжать сюда сейчас... ну, это лишено, мне кажется, смысла", - сказал он.

Ранее Минобрнауки РФ в связи с пандемией распорядилось перевести подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля, университетам в регионах рекомендовано принять аналогичное решение, исходя из ситуации в каждом отдельном субъекте РФ.