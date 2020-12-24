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Пандемия COVID-19

Глава РФПИ объяснил значение буквы "V" в названии вакцины "Спутник V"

Этот символ означает победу, пояснил Кирилл Дмитриев
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев
© Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Буква "V", которая содержится в названии вакцины от коронавируса "Спутник V", означает победу. Об этом в четверг заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в аккаунте производителей препарата в Twitter.

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"Буква "V" в названии нашей вакцины означает победу (от англ. victory - прим. ТАСС), и мы желаем народу Аргентины решительной победы над этой болезнью", - сообщил Дмитриев, комментируя доставку первых доз препарата в Аргентину.

24 декабря Аргентина получила первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", ее объем составил 300 тыс. доз, подтвердили производители препарата.

Аргентина первой из стран Латинской Америки официально зарегистрировала "Спутник V" на своей территории на основе российских данных о клинических исследованиях. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Вакцина получила одобрение регулятора без осуществления дополнительных испытаний на территории Аргентины.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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