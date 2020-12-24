Минобрнауки прорабатывает вопрос снижения стоимости дистанционного обучения в вузах

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Стоимость дистанционного обучения для студентов должна быть снижена, если не удается обеспечить его надлежащее качество, и Минобрнауки РФ прорабатывает этот вопрос, заявил в четверг глава ведомства Валерий Фальков в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".

"В тех ситуациях, когда качество образования ненадлежащее либо просто вуз в силу ряда причин объективных не может обеспечить там преподавание качественное или [нужное] количество часов по дисциплине, конечно, [есть] основание для того, чтобы поставить вопрос о снижении стоимости [обучения]", - сказал министр.

Вместе с тем он отметил, что в большинстве случаев вузы несут большие издержки в условиях пандемии, поскольку, например, помогают студентам и преподавателям с приобретением компьютерной техники, обеспечивают проживание тем, кто не может уехать домой.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Минфину проработать вопрос снижения платы за обучение для студентов вузов, где образовательный процесс преимущественно ведется онлайн.