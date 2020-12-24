Захарова: "война вакцин" от коронавируса уже развязана, сила России - в правде

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Информационная война вокруг вакцин от коронавируса уже идет, в ней сила России заключается в правде об отечественных достижениях. Об этом в интервью ТАСС в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"К сожалению, да, война вакцин уже идет, - сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос. - Это война всего: политизация темы ковида произошла. Инфодемия, связанная с пандемией, произошла. Часть этой жуткой реальности - это, конечно, война и вакцин, и всего того, что связано с черным пиаром в отношении российских усилий или блокированием информации о российских достижениях".

Дипломат считает важной способность отвечать на дезинформацию, опровергать ее и приводить контраргументы. "[Сила России] в правде, как всегда, правде о наших достижениях, о том, что мы делаем", - подчеркнула она.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что видела в западной прессе множество "слухов, домыслов, откровенной чуши" относительно российской вакцины. "Когда не нашли ничего, за что можно было бы уцепиться, придумали "гениальную" вещь: сказали о том, что Россия плохая, потому что она сама проводит кампанию дезинформации в отношении западных вакцин. Это уже просто нелепость какая-то. Война вакцин идет, но, я думаю, это не война ученых, это война политиков и тех самых бойцов информационного фронта, с которыми мы имеем дело на страницах в основном западного мейнстрима, они вещают по телевизору и так далее", - добавила Захарова.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.