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Пандемия COVID-19

Захарова рассказала, что еще не вакцинировалась от коронавируса, но займется этим вопросом

Дипломат пояснила, что все это время МИД работал именно над дипломатическим сопровождением российских вакцин от коронавируса
' ТАСС'

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в интервью ТАСС, что еще не привилась вакциной от коронавируса, однако займется проработкой этого вопроса для себя.

"Вот сейчас думаю, что можно заняться уже и личным отношением к вакцине. Как только случится, - расскажу", - сказала она.

Дипломат пояснила, что все это время МИД работал именно над дипломатическим сопровождением российских вакцин от коронавируса. "Одна из задач была поддержка наших вакцин за рубежом, представление их на международных площадках, в международных организациях, налаживание контактов через наши посольства с различными странами для ее продвижения", - информировала Захарова.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПандемия COVID-19
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