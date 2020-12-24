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В Минобрнауки надеются, что приемная кампания в вузы в 2021 году пройдет в очном формате

Глава ведомства Валерий Фальков отметил, что кампания будет проходить с "применением технологий, которые нарабатывались долгие годы"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассчитывает, что приемная кампания в российские вузы в 2021 году пройдет в традиционном - очном - формате. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Мы очень рассчитываем, что она пройдет в традиционном формате. Но она, конечно, будет с применением тех технологий, которые долгие годы мы нарабатывали. В частности, мы хотим суперсервис "Поступи в вуз онлайн" использовать применительно не только к 54 вузам, которые участвовали в эксперименте в 2020 году, а сделать его использование повсеместным", - заявил он.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что документы для поступления можно будет подать во все вузы РФ дистанционно с 2022 года при помощи данного суперсервиса.

Теги
РоссияФальков, Валерий Николаевич
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