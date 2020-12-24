Две книги о Службе внешней разведки из серии "Легенды мировых войн" представили в Москве

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Две новые книги из серии "Легенды мировых войн" - книга писем Рудольфа Абеля (Вильяма Фишера) из американской тюрьмы "Тайный архив советского разведчика-нелегала" и книга Сергея Брилева и Бернарда О’Коннора "Разведка. "Иван" наоборот: взаимодействие спецслужб Москвы и Лондона в 1942-1944 гг." - были выпущены издательством АСТ к 100-летнему юбилею Службы внешней разведки РФ. Презентация изданий прошла в ходе пресс-конференции в ТАСС.

По словам ведущего редактора книг серии "Легенды мировых войн" издательства АСТ Виолетты Ничковой, составители издания о Вильяме Фишере опирались на сопроводительные письма, бумаги, а также на так называемое служебное издание, составленное Службой внешней разведки. В связи с секретностью авторы текста не могли быть указаны. "Мы стали обсуждать с людьми, которые курировали от Службы внешней разведки работу над этой книгой, как ее подписать. <…> Мне объяснили, что никаких имен быть не может. <…> Они сказали, что для них было бы важно и приятно, если бы их подписали, как соратников Вильяма Генриховича Фишера", - отметила Ничкова.

Она поделилась, что работа с авторами книги отличалась от того, как она обычно происходит, когда редактор может встречаться, созваниваться и переписываться. В данном случае было огромное количество ограничений, но обратная связь была тем не менее обеспечена. В книге опубликованы уникальные документы, новые для широкого читателя фотографии, взятые из личного архива приемной дочери Фишера Лидии Боярской.

Редактор издания отозвалась о письмах Фишера, как о письмах вежливого джентльмена, который ни в одной строчке не жаловался на судьбу, ни в чем не предъявлял претензии своим тюремщикам и оказывал максимальную поддержку и тепло своим родным. "Наверное, он пытался что-то сообщить в центр, понимал, что письма проходят фильтр КГБ. Находясь в этой ситуации, он заботился о своих близких. Это нравственный пример сегодня людям, которые быстро впадают в уныние, находясь в менее серьезных ситуациях", - считает она.

Ветеран Службы внешней разведки генерал-майор в отставке Сергей Яковлев рассказал, что публикация книги стала возможной благодаря поддержке директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. "Когда он ознакомился с внутренним изданием, он встал на позицию, что это должно быть не в полной мере, но стать достоянием общественности. Сам материал этого заслуживает. Тем более этого заслуживает личность Вильяма Фишера", - отметил он, добавив, что Нарышкин составил предисловие к книге.

Взаимодействие спецслужб СССР и Великобритании

Вторая книга - исследование журналиста Сергея Брилева, который рассказывает о взаимодействии служб разведки Советского Союза и Великобритании. "Данное исследование затрагивает те страницы нашей истории, когда шло тесное взаимодействие британских и советских спецслужб, благодаря которому в годы войны 35, а по некоторым данным 36 разведчиков-нелегалов были засланы в тыл к противнику через Великобританию. <…> Главная отличительная черта новой книжки в том, что удалось проследить судьбы еще нескольких агентов, которые не были известны на момент работы над первой книгой серии", - пояснила Ничкова.