Чувашия в этом году получила 80 автомобилей скорой помощи

ТАСС, 24 декабря. Восемьдесят автомобилей скорой помощи поступили в Чувашию в 2020 году, еще 20 передадут региону до конца декабря. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции в четверг глава республики Олег Николаев.

"Мы в этом году получим почти 100 дополнительных машин скорой медицинской помощи. Мы уже 80 получили, ожидаем на днях еще 20", - сказал он.

Николаев уточнил, что 53 автомобиля получены благодаря активной позиции Министерства промышленности и торговли РФ за счет сэкономленных собственных средств. "[Министерство] является куратором по нашей индивидуальной программе социально-экономического развития", - пояснил он.

Глава Чувашии добавил, что во время распространения коронавируса нагрузка на скорую помощь возросла в шесть раз. "В стандартном режиме функционирования у нас скорая медицинская помощь получала примерно 90-100 вызовов [в сутки}, это в сложные эпидемиологические времена. Когда началась ситуация с пандемией, число достигало 600 и более звонков в сутки. Сейчас мы фиксируем обращения в скорую помощь примерно 200-250 звонков в день", - отметил глава республики.

Выросло также и время обслуживания одного пациента. "В нормальном режиме скорая помощь приехала, доставила больного, уехала. А с больным с коронавирусной инфекцией этого нельзя делать. Его надо изолировать [в домашних условиях, либо в стационаре] и довезти до конечного пункта", - сказал Николаев.

По данным министерства здравоохранения Чувашии, в республике выявлено 15 574 случаев коронавируса. Выздоровели 13 914 человек, умерли 452 пациента с подтвержденной инфекцией.