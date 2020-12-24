Российские ученые обмениваются информацией с ВОЗ о новом штамме коронавируса

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российские ученые ведут обмен информацией с иностранными коллегами и представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о выявленном в Великобритании новом штамме коронавируса на основе имеющихся данных. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ в связи с комментарием официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой относительно нового штамма коронавируса.

В министерстве пояснили, что ранее на брифинге речь не шла о том, что российской стороной из Британии были получены новые образцы. "В действительности было сказано, что российские ученые обмениваются информацией с иностранными коллегами и представителями ВОЗ на основе имеющихся данных", - указали в дипведомстве.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые страны выявили новый штамм коронавируса, с которым может быть связано его быстрое распространение в юго-восточной части Англии. 19 декабря премьер-министр королевства Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, однако нет доказательств, что его летальность выше. Некоторые страны, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Великобританией.