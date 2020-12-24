Гендиректором телеканала "Санкт-Петербург" назначили Александра Малькевича

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич назначен генеральным директором АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" (городской телеканал "Санкт-Петербург") с 11 января 2021 года. Об этом ТАСС сообщил в четверг председатель совета директоров акционерного общества, председатель комитета по печати Санкт-Петербурга Владимир Рябовол.

"Сегодня состоялся совет директоров [АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию]. Единогласно принято решение назначить Александра Малькевича с 11 января 2021 года генеральным директором телеканала "Санкт-Петербург. Уверен, что опыт Александра Александровича как талантливого медиаменеджера в области, в том числе, телевизионной журналистики позволит реализовать самые амбициозные задачи, связанные с развитием телеканала и выходом на новый качественный уровень, отвечающий высоким запросам взыскательной аудитории жителей Санкт-Петербурга", - сказал Рябовол.

Согласно данным на сайте Общественной палаты РФ, Малькевич является президентом Фонда защиты национальных ценностей, в структуре ОП РФ он руководит рабочей группой по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети интернет.

В настоящее время исполняющим обязанности генерального директора Городского агентства по телевидению и радиовещания является заместитель гендиректора по экономике и финансам Сергей Сыров.

Малькевич родился 14 июня 1975 года в Ленинграде. Имеет два высших образования - юридическое и в области государственного и муниципального управления, с 1991 года работает в сфере масс-медиа и связей с общественностью. Работал руководителем круглосуточных телеканалов в четырех регионах Российской Федерации. В 2018-2019 года - главный редактор ООО "Международное агентство новостей", руководитель интернет-СМИ USA Really.

С марта 2019 года - президент Фонда защиты национальных ценностей. На сайте фонда отмечается, что это некоммерческая организация, работа которой "направлена на защиту национальных интересов РФ, сохранение традиционной культуры, изучение мирового опыта, защиту свободы слова и представителей средств массовой информации по всему миру, взаимодействие с международными организациями".