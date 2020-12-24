Патриарх Кирилл призвал священников закупать свечи только у предприятия РПЦ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном собрании Московской епархии, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале Русской православной церкви (РПЦ), призвал духовенство закупать для приходов только свечи производства художественно-производственного предприятия РПЦ "Софрино".

"Я призываю вас, братья, отказаться от приобретения "левых" свечей <...> Не вся номенклатура свечей, которые продаются в приходах, покрывается производством "Софрино" <...> Если особые свечи вы хотите реализовывать через приходы, это возможно, если "Софрино" не производит таких. Но если оно производит, ваш долг - приобретать свечи "Софрино", - сказал он.

Патриарх отметил, что считает поддержку церковного предприятия важным и общим для духовенства делом. Ранее он поручил "Софрино" сертификацию производящейся в России церковной продукции.

О предприятии

"Софрино" является основным производителем предметов церковного обихода. Оно было организовано на базе открытых после Великой Отечественной войны в Новодевичьем монастыре мастерских по производству церковной утвари и икон. 15 сентября 1980 года состоялось торжественное открытие фабрики "Софрино".

На предприятии работает около 3 тыс. человек, оно проводит реставрационные работы, осуществляет разработку архитектурных проектов храмов и часовен, дизайна их внутренних интерьеров, а также выполняет индивидуальные заказы.