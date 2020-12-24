МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом. Об этом сообщили в четверг журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 10 763 человека с коронавирусом.

В штабе напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ необходимо остаться дома и вызвать врача, а не заниматься самолечением.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 764 789 случаев инфицирования, из них 8 203 за последние сутки. Выздоровели 588 280 человек.