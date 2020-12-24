Федеральные медучреждения Петербурга предоставят около 900 коек для пациентов с ковидом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Федеральные стационары в Санкт-Петербурге подготовят около 900 коек для приема больных с коронавирусом. Соответствующая договоренность достигнута с Министерством здравоохранения, сообщил в четверг губернатор Александр Беглов в эфире канала " 78 ".

"На сегодняшний день у нас работают 16 городских стационаров и 6 федеральных стационаров [для пациентов с коронавирусом]. В общей сложности мы планируем получить порядка 900 коек федеральных структур. Я говорил об этом с министром здравоохранения. Мы договорились о том, что порядка 900 коек будут открыты в федеральных стационарах. Мы договорились с Министерством обороны, которое нам до конца года предоставит еще 300 коек", - сказал Беглов.

Всего пациентов с коронавирусом и пневмонией в Санкт-Петербурге принимают в 22 учреждениях, там развернуто более 11,5 тыс. коек.

Кроме того, глава города отметил, что в первом квартале в строй введут новое здание больницы Святого Луки. "Это будут 220 койко-мест для ковидных больных, а потом она снова перепрофилируется [для приема плановых больных]", - уточнил он.

По последним данным, в Петербурге выявили 212 074 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 123 518 человек, умерли 7 074.