Волшебные сани Санта-Клауса пролетели над Москвой

ОТТАВА, 24 декабря. /ТАСС/. Волшебные сани Санта-Клауса, запряженные сказочными оленями, пролетели уже над большей частью России, в том числе над Москвой. Об этом в четверг сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), которое уже 65 лет "наблюдает" за перемещением этого зимнего волшебника в ночь перед Рождеством (по Григорианскому календарю отмечается 25 декабря).

"Санта-Клаус только что добрался до Москвы!" - говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее радары НОРАД "заметили", как Санта раздавал подарки на Курильских островах, в городах Сибири, Урала и Поволжья, в Санкт-Петербурге, а также в районе Новой Земли. В настоящее время он держит путь в Грецию, но еще вернется в Россию, чтобы поздравить жителей ее европейской части.

НОРАД каждый год начинает "отслеживать" маршрут движения Санта-Клауса и его упряжки по миру в 02:01 24 декабря по времени восточного побережья Канады и США (10:01 мск). Первыми подарки традиционно получает детвора в Австралии и Новой Зеландии, затем Санта-Клаус отправляется в Азию, Россию, Африку, Европу, Латинскую и Северную Америку. К настоящему моменту, по подсчетам НОРАД, Санта раздал уже более 3 млрд подарков.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки, которое включает системы ПВО и ПРО Канады и США, "следит" за передвижениями Санта-Клауса с 1955 года, когда из-за ошибки в рекламном объявлении дети и взрослые, хотевшие высказать свои пожелания насчет подарков, впервые позвонили в военное управление. Не растерявшись, его начальник стал объяснять звонившим, что военные выполняют функции авиадиспетчера Санта-Клауса, чтобы тот не заблудился в небе. Для "наблюдения" используются 47 радаров, размещенных в северных и восточных районах двух стран, а также спутники, оснащенные инфракрасными датчиками. Считается, что они реагируют на тепловое излучение, исходящее от красного носа оленя Рудольфа - вожака оленей Санты.

Информацию о маршруте Санта-Клауса можно узнать на сайте www.noradsanta.org и на страницах НОРАД в различных социальных сетях. Также доступен и бесплатный телефонный номер 1-877-446-6723, позвонив по которому, можно прямо в штабе командования НОРАД узнать подробно о том, где именно в данный момент времени Санта раздает подарки. На текущий момент операторы приняли уже более 13 тыс. звонков.