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В Калифорнии продали поместье, принадлежавшее Майклу Джексону

Поместье продано за $22 млн долларов миллиардеру Рону Берклу

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Поместье в американском штате Калифорния, которое в течение многих лет принадлежало американскому певцу, автору песен, продюсеру и танцору Майклу Джексону, продано за $22 млн долларов миллиардеру Рону Берклу. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, объект недвижимости был выставлен на продажу в 2015 году за $100 млн наследниками певца и компанией Colony Capital. С тех пор его стоимость многократно снижалась. В прошлом году она составляла $31 млн.

Джексон купил поместье в 1987 году примерно за $19,5 млн и назвал его Neverland. Площадь участка составляет почти 11 кв. км, на нем расположен особняк и другие постройки. Джексон распорядился установить на территории игрушечную железную дорогу, карусель, колесо обозрения. Певец умер в 2009 году. После этого название поместья изменили, а аттракционы убрали.

По данным газеты, на участке на тот момент, когда поместье выставили на продажу, были расположены около 20 построек, в том числе домики для гостей, а также бассейн, баскетбольная площадка, кинотеатр на 50 человек.

Как отмечается в материале, Беркл в середине 2000-х годов был советником Джексона по деловым вопросам. Представители миллиардера сообщили журналистам издания, что Беркл посчитал приобретение поместья выгодным вложением в недвижимость.

Джексон является лауреатом 13 премий "Грэмми", а также обладателем почетных премий "Грэмми" музыканту-легенде (1993) и за жизненные достижения (2010, посмертно). В мире продано более 1 млрд копий его записей. По данным журнала Forbes, Джексон возглавляет рейтинг известных людей, культурное наследие которых даже после их смерти продолжает приносить доходы.

Теги
СШАДжексон, Майкл
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