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Вильфанд сообщил, что жителей ЦФО 25 декабря ожидает опасная и неблагоприятная погода

В регионах округа будут снежные заносы, гололед и метели

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Гололедица, гололед, метели и снежные заносы ожидают жителей Москвы и других регионов Центрального федерального округа (ЦФО) в пятницу. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В пятницу совсем уж неблагоприятная погода в Москве: гололедица, снежные заносы, метели, гололед. Однако и в этом есть польза - высота снега увеличится на 8-12 см. Непогода затронет не только столицу, но и другие регионы Центрального федерального округа", - сообщил он.

По данным Гидрометцентра, в отдельных районах усиление ветра будет с порывами 12-17 м/с.

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