На предприятиях Петербурга планируется открыть пункты вакцинации от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга проведут переговоры с предприятиями и организациями города об открытии при них пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил в четверг губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала " 78 ".

"Мы сейчас начинаем вести переговоры с промышленными предприятиями, с большими организациями, где есть медицинские пункты: там есть медик, есть оборудование, кому-то поможем с оборудованием - с теми же холодильниками. Как только мы привезем вакцину и привьем первую группу нашего города: медиков, учителей, силовой блок и социальных работников, мы приступим уже к масштабной вакцинации жителей. Прежде всего, это предприятия промышленного комплекса, чтобы их сотрудники могли на работе, в своих медицинских учреждениях начинать прививаться", - сказал Беглов.

По его словам, в Петербурге к концу года будет действовать 70 прививочных пунктов. Губернатор отметил, что город был готов к началу вакцинации от коронавируса, потому что перед этим провел прививочную кампанию против гриппа - более 60% горожан сделали прививки.

От коронавируса в Санкт-Петербурге уже привит 2 171 человек. В городе продолжается вакцинация медицинских работников, педагогов, социальных работников и сотрудников МВД. Для них с сегодняшнего дня работают 36 пунктов вакцинации. До конца года в город поступит 100 тыс. доз российской вакцины "Спутник V", всего город заказал 300 тыс. доз.

По последним данным, в Петербурге выявили 215 830 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел после заражения 126 171 человек, умерли 7 146. За последние сутки в городе выявили 3 756 случаев заражения.