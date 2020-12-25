В Петербурге вступает в силу временный запрет на работу кафе и ресторанов вечером и ночью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Временный запрет на работу заведений общепита в вечернее и ночное время вступает в силу в Санкт-Петербурге с пятницы. Соответствующие ограничения для противодействия распространению коронавируса, закрепленные в принятом в начале декабря постановлении правительства города, будут действовать по 29 декабря, после чего работа предприятий по 3 января приостановится полностью.
"С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время, а именно с 19:00 до 06:00", - говорится в тексте постановления, принятого в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в городе. До этого заведениям общепита разрешалось обслуживать гостей до 23:00.
Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки, обслуживания навынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. Вместе с тем ранее установленный временный запрет на работу ограничения для фудкортов и расположенных в торговых центрах заведений общепита продолжает действовать.
Что уже действует
С 4 декабря в городе запрещен доступ посетителей в аквапарки, океанариумы, в зданиях торговых центров приостановлена работа музеев, выставок, театров. Детей в возрасте до 16 лет не разрешается допускать на мероприятия, проводимые театрами и иными организациями исполнительских искусств, а лицам старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.
Наполняемость концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 25%.
С 14 декабря по 15 января запрещена реализация дополнительных общеразвивающих программ в помещениях государственных и частных организаций дополнительного образования.
Что вступит в силу
Наиболее жесткие ограничения на работу заведений общепита в городе, согласно документу, будут действовать в период новогодних праздников - с 30 декабря по 3 января включительно. В эти пять дней работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью (за исключением доставки, производственных столовых, кафе на вокзалах, в аэропорту и на автозаправках).
С 30 декабря по 10 января будет запрещен доступ посетителей в музеи, театры, на выставки, концерты и в Ленинградский зоопарк, не разрешаются проведение в помещениях мероприятий численностью более 50 человек и перевозка пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам.
По последним данным, в Петербурге выявили 215 830 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел после заражения 126 171 человек, умерли 7 146. За последние сутки в городе выявили 3 756 случаев заражения.