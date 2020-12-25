В Петербурге вступает в силу временный запрет на работу кафе и ресторанов вечером и ночью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Временный запрет на работу заведений общепита в вечернее и ночное время вступает в силу в Санкт-Петербурге с пятницы. Соответствующие ограничения для противодействия распространению коронавируса, закрепленные в принятом в начале декабря постановлении правительства города, будут действовать по 29 декабря, после чего работа предприятий по 3 января приостановится полностью.

"С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время, а именно с 19:00 до 06:00", - говорится в тексте постановления, принятого в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в городе. До этого заведениям общепита разрешалось обслуживать гостей до 23:00.

Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки, обслуживания навынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. Вместе с тем ранее установленный временный запрет на работу ограничения для фудкортов и расположенных в торговых центрах заведений общепита продолжает действовать.

Что уже действует

С 4 декабря в городе запрещен доступ посетителей в аквапарки, океанариумы, в зданиях торговых центров приостановлена работа музеев, выставок, театров. Детей в возрасте до 16 лет не разрешается допускать на мероприятия, проводимые театрами и иными организациями исполнительских искусств, а лицам старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.