{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Петербурге вступает в силу временный запрет на работу кафе и ресторанов вечером и ночью

Ограничения не коснутся производственных столовых, доставки, а также общепита на вокзалах и в аэропорту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Временный запрет на работу заведений общепита в вечернее и ночное время вступает в силу в Санкт-Петербурге с пятницы. Соответствующие ограничения для противодействия распространению коронавируса, закрепленные в принятом в начале декабря постановлении правительства города, будут действовать по 29 декабря, после чего работа предприятий по 3 января приостановится полностью.

"С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время, а именно с 19:00 до 06:00", - говорится в тексте постановления, принятого в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в городе. До этого заведениям общепита разрешалось обслуживать гостей до 23:00.

Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки, обслуживания навынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. Вместе с тем ранее установленный временный запрет на работу ограничения для фудкортов и расположенных в торговых центрах заведений общепита продолжает действовать.

Что уже действует

С 4 декабря в городе запрещен доступ посетителей в аквапарки, океанариумы, в зданиях торговых центров приостановлена работа музеев, выставок, театров. Детей в возрасте до 16 лет не разрешается допускать на мероприятия, проводимые театрами и иными организациями исполнительских искусств, а лицам старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Наполняемость концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 25%.

С 14 декабря по 15 января запрещена реализация дополнительных общеразвивающих программ в помещениях государственных и частных организаций дополнительного образования.

Что вступит в силу

Наиболее жесткие ограничения на работу заведений общепита в городе, согласно документу, будут действовать в период новогодних праздников - с 30 декабря по 3 января включительно. В эти пять дней работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью (за исключением доставки, производственных столовых, кафе на вокзалах, в аэропорту и на автозаправках).

С 30 декабря по 10 января будет запрещен доступ посетителей в музеи, театры, на выставки, концерты и в Ленинградский зоопарк, не разрешаются проведение в помещениях мероприятий численностью более 50 человек и перевозка пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам.

По последним данным, в Петербурге выявили 215 830 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел после заражения 126 171 человек, умерли 7 146. За последние сутки в городе выявили 3 756 случаев заражения.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
ММА
Бойцу Исмаилову после массовой драки грозит ответственность за мелкое хулиганство
Он может получить наказание в виде штрафа либо ареста до 15 суток
Читать полностью