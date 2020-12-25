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На курорте "Роза Хутор" открыли горнолыжный сезон

На первом этапе для гостей стали доступны 50 км трасс

СОЧИ, 25 декабря. /ТАСС/. Горнолыжный сезон стартует на курорте "Роза Хутор" в Сочи в связи с благоприятными погодными условиями. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

"В связи с благоприятными погодными условиями курорт "Роза Хутор" открывает горнолыжный сезон, как и планировалось, 25 декабря. На первом этапе для катаний стали доступны 50 км трасс", - сообщили в пресс-службе курорта.

В пресс-службе добавили, что в ходе подготовки к этому сезону были расширены некоторые трассы. Впервые гости курорта могут воспользоваться новой канатной дорогой "Вероника". "Это гондольная канатная дорога нового поколения D-Line производства австрийской компании Doppelmayr с кабинками вместимостью до 10 человек. Она способна перевозить 2,4 тыс. человек в час и двигаться со скоростью 6 м/с", - отметили в пресс-службе, добавив, что запуск еще одного подъемника позволит сделать катание более комфортным и существенно сократит время ожидания на посадку.

В этом сезоне на курорте работают такие популярные аттракционы на свежем воздухе, как родельбан и высокогорные качели. Отдыхающие могут также посетить этнографический парк "Моя Россия", Музей археологии, хаски-хутор и оленью ферму. 26 декабря по традиции состоится День "Роза Хутор". Вся программа построена с учетом действующих в крае ограничений.

"Мы умеем устраивать праздники, и в этом году мы также постараемся создать волшебную атмосферу, но в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Эпидемиологическая безопасность - главный приоритет, поэтому все мероприятия пройдут на открытом воздухе, что позволит соблюдать все меры предосторожности, в том числе социальную дистанцию", - подчеркнули в пресс-службе курорта.

На соседнем курорте Красная Поляна горнолыжный сезон стартовал на день раньше, 24 декабря. В субботу катания станут доступны и в горно-туристическом центре "Газпром".

О курорте

"Роза хутор" - крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Горнолыжные трассы общей протяженностью 102 км спроектированы лучшими мировыми экспертами.

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