Бойцу Исмаилову после массовой драки грозит ответственность за мелкое хулиганство

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Бойцу смешанного стиля Магомеду Исмаилову после массовой драки на турнире Fight Nights Global в Москве грозит административная ответственность за мелкое хулиганство. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время бойца Исмаилова опрашивают полицейские. Ему грозит административная ответственность по статье 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"), санкции которой предусматривают наказание в виде штрафа либо ареста до 15 суток", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что во время турнира Fight Nights Global: Winter Cup произошла массовая драка с участием бойцов смешанного стиля Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Массовая драка произошла в октагоне, дерущихся разняла полиция. Исмаилов получил рассечение. Турнир был прерван.

Исмаилов и Минеев проводили поединок на турнире Fight Nights Global 90 в октябре 2018 года. Бой завершился вничью.

Всего на счету 34-летнего Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья. 30-летний Минеев имеет в активе 14 побед, одно поражение и одну ничью.