В США глава фирмы, выпускающей машины для выборов, не исключил, что подаст иск к Трампу

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /ТАСС/. Компания Dominion, которая выпускает электронные машины и программное обеспечение для голосования, не исключает возможности подачи судебного иска к президенту США Дональду Трампу в свете обвинений в подтасовке результатов выборов. Об этом заявил руководитель фирмы Джон Пулос в четверг журналистам телеканала CNN.

Как он отметил, компания намерена подать в суд на лиц, которые после выборов "распространяли лживые утверждения" о причастности Dominion к фальсификациям. На вопрос о том, может ли войти в число ответчиков и действующий американский лидер, Пулос ответил: "Мы никого не упустим из виду".

Как сообщил ранее телеканал, представители Dominion уведомили юрисконсультов Белого дома и адвокатов Трампа о готовности предъявить им иск за клевету. Личному адвокату президента США Рудольфу Джулиани, в частности, было предписано не уничтожать документы и записи, касающиеся претензий избирательного штаба республиканца к компании.

Джулиани на пресс-конференции 19 ноября в Вашингтоне обвинил Dominion в связях с бывшим венесуэльским лидером Уго Чавесом и действующим президентом латиноамериканской страны Николасом Мадуро, а также с американским финансистом Джорджем Соросом.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Джозеф Байден станет новым главой государства. Трамп не признает поражения и обращается в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов главы Белого дома не имеют успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США.

Инаугурация следующего главы администрации США состоится 20 января 2021 года.