Дегтярев: сложившуюся в Хабаровском крае модель развития социальной сферы нужно менять

ХАБАРОВСК, 25 декабря. /ТАСС/. Модель развития социальной сферы, сложившаяся в Хабаровском крае, нуждается в серьезном переосмыслении: чиновники должны быть более открыты и дружелюбны к жителям, а активистам следует "повернуться в сторону государства". Такое мнение в интервью ТАСС высказал врио губернатора края Михаил Дегтярев.

Президент РФ Владимир Путин в июле назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Этому предшествовала отставка главы региона Сергея Фургала, арестованного по уголовному делу об убийствах. После ареста Фургала в Хабаровске начались акции протеста, участники которых также высказывались против назначения Дегтярева.

"Мы...перенастраиваем систему работы с обращениями граждан на дружелюбный лад. Это дается очень тяжело, так как сложившаяся модель социальной сферы Хабаровского края нуждается в серьезном переосмыслении <...> Инерция присутствует, и очень смело было бы предположить, что за пять месяцев ее можно остановить. А вот создать условия, чтобы люди начали по-другому мыслить и "поворачиваться" (чиновники - в сторону дружелюбия, активисты - в сторону государства), можно, и мы это делаем", - сказал Дегтярев.

За пять месяцев управления регионом Дегтярев посетил все районы Хабаровского края. Он отметил, что местные жители "чувствуют себя обиженными", в том числе из-за переноса столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. "Для некоторых это стало сигналом того, что федеральный центр будет меньше внимания уделять Хабаровскому краю. На фоне этого задача моя и моей команды - вселить в людей уверенность в завтрашнем дне, задать ориентиры развития региона, замотивировать на работу здесь, на воспитание детей, чтобы люди связывали свое будущее с краем", - сказал он.

По его словам, для Хабаровского края актуальны те же проблемы, что и для других регионов Дальнего Востока. Это несовершенная энергосистема, высокие тарифы, изношенная и недостаточная медицинская инфраструктура, дефицит кадров.