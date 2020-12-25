И.о. главы Минюста США подали петицию с призывом не проводить смертные казни в новом году

ВАШИНГТОН, 25 декабря. /ТАСС/. Американские правозащитники направили новому исполняющему обязанности главы Минюста и генерального прокурора США Джеффу Розену, вступившему в должность в четверг, петицию с призывом отложить или отменить проведение намеченных на начало следующего года смертных казней на федеральном уровне. Обращение на данный момент подписали более 20 тыс. человек.

Неправительственная организация Death Penalty Action, инициировавшая петицию, настаивает на том, что приведение в исполнение запланированных на январь смертных приговоров противоречит сложившейся многолетней практике, согласно которой уходящая администрация не должна осуществлять смертные казни в период между выборами и вступлением в должность нового президента. Они также обращают внимание на то, что избранный президент демократ Джозеф Байден, инаугурация которого намечена на 20 января, обещал упразднить смертную казнь на федеральном уровне.

"Уходящий президент не должен проводить в жизнь повестку, противоречащую повестке новой администрации. Не должны это делать и назначенные им чиновники, в том числе и те, кто временно исполняет обязанности назначенных им лиц, покинувших должность. Последний раз казни на федеральном уровне при уходящем президенте проводились 131 год назад", - говорится в тексте петиции.

Тем не менее, как отмечают правозащитники, приведение в исполнение трех смертных приговоров до сих пор намечено на 12, 14 и 15 января. Кроме того, ранее уходящая администрация уже успела осуществить три смертных казни - 19 ноября, а также 10 и 11 декабря. "Мы призываем вас [Розена] использовать свои полномочия для того, чтобы отметить оставшиеся казни и объявить, что новые даты казней не буду устанавливаться, пока вы исполняете обязанности генерального прокурора", - отмечают правозащитники.

Death Penalty Action также обратила внимание, что в четверг, 24 декабря, вступили в силу новые нормы, согласно которым федеральные власти получают право применять отравление газом, казнь на электрическом стуле и расстрел. При этом сделано это было в канун Рождества, которое в США отмечается 25 декабря.

Новые правила

27 ноября Министерство юстиции США объявило о внесении изменений в нормы приведения в действие приговоров преступникам, осужденным на федеральном уровне. Теперь, помимо уже разрешенной смертельной инъекции, власти получают право использовать "любой другой способ, предписанный законом штата, в котором был вынесен приговор", в частности - отравление газом, казнь на электрическом стуле и расстрел.

Ушедший ранее в отставку министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр в июле прошлого года возобновил практику высшей меры наказания преступников, осужденных на федеральном уровне. Федеральные власти США планируют казнить еще трех таких преступников до инаугурации Байдена в качестве 46-го президента страны, приказы о проведении смертной казни в отношении трех темнокожих преступников были подписаны действующим президентом Дональдом Трампом уже после проведения выборов в стране. При этом последний прецедент, когда уходящий со своего поста глава Белого дома подписывал смертные приговоры, был при Гровере Кливленде в его бытность 22-м президентом США в 1889 году.