Лишь 16% россиян планируют посетить новогодние корпоративы в этом году

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Лишь 16% россиян в этом году планируют пойти на новогодний корпоратив, еще 8% планируют отметить Новый год с коллегами в онлайне. Такие результаты показал опрос Райффайзенбанка (есть в распоряжении ТАСС).

При этом, согласно опросу, большинство респондентов (75%) из-за пандемии коронавирусной инфекции не будут отмечать Новый год с коллегами по работе. Вместе с тем, 11% из тех, кто оказался без корпоратива, получили надбавки к премиям из сэкономленных компаниями денег. Однако большинство опрошенных россиян (84%) не знают, на что пошли деньги, изначально предназначавшиеся для проведения корпоратива. И только 1% опрошенных сказали, что сэкономленные на корпоративе деньги их компания отдала на благотворительность. При этом среди всех регионов чаще всего (3%) это отмечали жители Новосибирска.

Райффайзенбанк, в свою очередь, направит не потраченные на праздничные мероприятия средства на благотворительность. Общая сумма пожертвований - около 45 млн рублей, уточнили в банке

В онлайн-опросе Райффайзенбанка приняли участие жители 13 крупных городов России в возрасте 26-45 лет. Ежемесячный доход 47% респондентов составляет от 30 тыс. до 60 тыс. рублей.