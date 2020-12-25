Разработчик готов представить проект исследования "Спутник V" у детей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Разработчик вакцинного препарата "Спутник V" готов при необходимости представить в Минздрав РФ проект исследования вакцинного препарата у детей. Это может произойти в течение месяца, после того, как министерство проанализирует данные исследований на пожилых людях, сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Как они (Минздрав - прим. ТАСС) внесут данные по старшему возрасту, после этого, я надеюсь, в течение двух-трех недель, может быть, месяца я готов предоставить в Минздрав проект исследования данного препарата на группах детских", - сказал он.

Ученый отметил, что, скорее всего, исследование у детей будет разбито на три группы по возрасту на понижение. "Тут все по законодательству", - уточнил Гинцбург.

Ранее Гинцбург сообщал, что исследования "Спутник V" на детях могут начаться в мае - июне 2021 года.

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа первой в мире, получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября.