{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Синоптики прогнозируют экстремальные морозы в некоторых регионах России

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в центре Красноярского края температура будет доходить до минус 50 градусов
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Экстремально холодная погода - до 50 градусов мороза - прогнозируется в Западной и Средней Сибири до конца этого года. Температура будет ниже нормы на 20-24 градуса, что близко к рекордным показателям, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Экстремально холодная погода в Сибири. Давно такого не было, там температура на 20-24 градуса ниже номы. Например, в центре Красноярского края до минус 50 градусов будет доходить. Важно, что сильные морозы и в густонаселенных районах: Новосибирская, Томская, Омская, Кемеровская области. Настоящий холод на всей Западной и Средней Сибири вплоть до Нового года", - сообщил он.

По словам Вильфанда, такие показатели близки к рекордным и являются следствием глобального потепления. "Глобальное потепление - это не только высокие температуры. Это еще и большая амплитуда переменчивости", - пояснил метеоролог.

Теги
РоссияКрасноярский крайКемеровская областьНовосибирская областьОмская областьТомская областьВильфанд, Роман Менделевич
Пандемия COVID-19
На Чукотке началась вакцинация от коронавируса для всех желающих
До февраля регион получит 4,6 тыс. доз вакцины
Читать полностью