На Чукотке началась вакцинация от коронавируса для всех желающих

ТАСС, 25 декабря. Вакцинация жителей Чукотки началась на полуострове, власти региона в пятницу открыли запись для всех желающих привиться от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом в Instagram написал губернатор округа Роман Копин.

"Чукотка готова расширить круг вакцинации. По-прежнему в приоритете медики, педагоги, служащие, но открыта запись для всех желающих. Препарата достаточно: до февраля получим 4,6 тыс. доз вакцины, из них 1,3 тыс. до конца следующей недели. Пока только в Анадырь и Угольные Копи из-за особенностей нашей логистики. Но готовимся отправлять в районы", - написал Копин.

В пресс-службе окружного правительства ТАСС уточнили, что привиться от коронавируса любой желающий житель Чукотки может в течение нескольких дней с момента записи: "Если в этот день нет наплыва медиков или учителей и есть свободная доза вакцины, можно привиться без длительного ожидания", - сказали в пресс-службе.

23 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила рост заболеваемости коронавирусом в четырех регионах страны, в том числе и на Чукотке.

В настоящий момент на Чукотке подтверждено 560 случаев заражения коронавирусом. 450 человек выздоровели, четверо умерли. В округе разрешено проведение массовых мероприятий на улице, но продолжает действовать масочно-перчаточный режим. Лицам старше 65 лет власти региона советуют соблюдать самоизоляцию. При этом Чукотский АО - один из немногих регионов России, в котором разрешено проведение новогодних утренников без ограничений количества участников.