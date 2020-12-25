Вильфанд в шутку назвал Якутию самым жарким регионом России

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Самым "жарким" регионом России на следующей неделе станет Республика Саха (Якутия), где температура воздуха будет выше нормы на 8-10 градусов. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На запад Якутии в начале следующей недели будет поступать теплый воздух, потому там температура будет выше нормы на 8-10 градусов. Это самая "жаркая" погода в России, настоящая "жара", если смотреть по аномалиям", - сказал он.

Несмотря на превышение температурной нормы, мороз в республике останется сильным. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Якутии в пятницу днем составит минус 46 градусов, в субботу - минус 43 градуса, в воскресенье - минус 42 градуса. В понедельник будет 37 градусов мороза, во вторник - минус 32 градуса, в среду - минус 33 градуса, в четверг - минус 36 градусов.