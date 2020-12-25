Привитые от коронавируса граждане могут стать донорами плазмы для пациентов с COVID-19

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Граждане, привитые против нового коронавируса, могут стать донорами антиковидной плазмы, предназначенной для лечения пациентов с COVID-19. Об этом ТАСС сообщил директор разработавшего вакцину "Спутник V" Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Конечно, привитые люди могут быть донорами, но предварительно надо проверить количество антител, потому что, как мы с вами знаем, они падают со временем", - сказал ученый.

Считается, что переливание донорской плазмы крови COVREC (с антителами к новой коронавирусной инфекции) - один из наиболее эффективных методов лечения заболевания, вызванного коронавирусом, при отсутствии вакцины. Этот метод широко используется за рубежом: в США, Германии, Китае и других странах. При этом 9 сентября также сообщалось, что электронная научная библиотека medRxiv опубликовала предварительные результаты клинических испытаний по переливанию плазмы перенесших коронавирус, которые показали, что процедура в среднем мало повлияла на тяжесть и продолжительность болезни.