Никитин: закон о развитии территорий поможет при реконструкции улиц в Нижнем Новгороде

ТАСС, 25 декабря. Нижегородская область готова к внедрению пилотных механизмов, которые предусматривает закон о комплексном развитии территорий при реконструкции исторического квартала Започаинье в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил ТАСС губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Первым этапом станет восстановление и развитие улиц Ильинской и Черниговской. Здесь будет сохраняться историческая застройка, планируется создать территорию для комфортного отдыха людей, построить новые здания, которые органично впишутся в существующий ландшафт. На развитие предполагается направлять средства областного и федерального бюджетов, а также частные инвестиции", - отметил Никитин.

Он добавил, что проект получил поддержку Ростуризма, есть заинтересованность со стороны частных инвесторов. "Но такая гарантия, как федеральная законодательная база, позволит добиться куда больших результатов и в более сжатые сроки. Мы разработали графический проект редевелопмента нашей пилотной территории, чтобы потенциальные инвесторы видели свои возможности", - пояснил глава региона, уточнив, что при подготовке проекта учитывались интересы собственников зданий и жителей.

"Започаинье - это один из ярких примеров в регионе, но далеко не единственный. У нас есть еще отлично сохранившиеся участки исторической среды с домами, где люди проживают в недостойных условиях. Президент поставил четкую задачу решать эту проблему, при этом сохраняя самобытный облик наших уникальных городов. И новый закон позволит это делать", - отметил Глеб Никитин.

В среду депутаты Государственной думы приняли закон о комплексном развитии территорий. Документом предусматривается реализация программ развития городских территорий, которые позволяют комплексно обновить городскую застройку, привлечь внебюджетные источники.