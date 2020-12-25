Взять отпуск сразу после новогодних каникул собирается почти каждый 10-й россиянин

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Около 8% россиян собираются продлить новогодние каникулы отпусками и отгулами, при этом годом ранее о таких планах сообщали почти вдвое больше человек - 15%, следует из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

Около 5% опрошенных намерены взять отпуск или отгулы в предновогодние дни, такими планами чаще делятся респонденты старше 45 лет (7%). Оформить отпуск с 11 января 2021 года собираются 3% россиян: чаще это мужчины (4% против 1% среди женщин) и опрошенные до 34 лет (6%).

В то же время 80% респондентов не собираются присоединять отпуск или отгулы к праздничным дням, еще 12% пока не приняли решение.

Исследование проводилось с 14 по 23 декабря текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения России.