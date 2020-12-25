В парламенте Якутии проведут проверку после замечания депутата о декольте министра

ЯКУТСК, 25 декабря. /ТАСС/. Проверка будет проведена на предмет нарушения положения о депутатской этике со стороны народного депутата, сообщил в пятницу пресс-секретарь Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Чокуур Гаврильев на своей странице в Facebook.

24 декабря в ходе пленарного заседания, проходившего в дистанционном формате, депутат Петр Аммосов после выступления министра предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирины Высоких высказал замечание работникам, отвечающим "за этику государственного служащего", отметив, что во время выступления Высоких смотрел не на выступление, а "на открытую часть тела". Впоследствии видеоролик распространился в социальных сетях.

"Председатель Государственного собрания (Ил Тумэн) Петр Гоголев поручил председателю мандатной и регламентной комиссии парламента Андрею Николаеву провести проверку на предмет нарушения положения о депутатской этике со стороны народного депутата Республики Саха (Якутия) на пленарном заседании парламента 24 декабря и рассмотреть данный вопрос на заседании комиссии", - сказал Гаврильев.

По словам Гаврильева, Гоголев отметил, что "использовать некорректные выражения в адрес государственных гражданских служащих и тем более женщин недопустимо".