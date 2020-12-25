Шеф полиции поручил уволить сотрудника, застрелившего безоружного афроамериканца в Огайо

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /ТАСС/. Начальник полицейского департамента Колумбуса (штат Огайо) Томас Куинлан распорядился уволить сотрудника, который ранее на этой неделе застрелил безоружного темнокожего американца. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на странице начальника городской полиции в Twitter.

"В канун Рождества в семье Андре Хилла нет повода для радости. С ними больше нет близкого человека, и в этом виноват сотрудник полиции Колумбуса", - указал Куинлан. "В связи с этим сегодня я объявляю о принятии мер с целью увольнения Адама Коя из рядов полиции", - подчеркнул он.

По словам Куинлана, Кою предъявлены обвинения в противоправном поведении, приведшем к критическим последствиям. Он проинформировал, что в настоящий момент проводятся два расследования: в отношении как самого Коя, так и других полицейских, которые "либо не включили нагрудные камеры, либо не оказали помощь". "Все провинившиеся сотрудники полиции будут привлечены к ответственности", - подчеркнул Куинлан.

Ранее в четверг телекомпания CNN сообщила, что Кой застрелил безоружного Хилла, у которого в руках был сотовый телефон. По каким именно причинам полицейский открыл огонь, не известно. Как выяснилось позже, афроамериканец был приглашен в дом, рядом с которым находился.

Инцидент частично запечатлен с помощью нагрудной камеры Коя. Запись звука он включил только после того, как выстрелил в Хилла. Полицейский в связи с происшедшим был временно отстранен от службы. Ранее он подвергался взысканиям.