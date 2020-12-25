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Пандемия COVID-19

В Хабаровском крае разрешили проводить новогодние праздники районным домам культуры

При этом заполняемость залов во время праздничных мероприятий не должна превышать 30% от общего числа мест

ХАБАРОВСК, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Хабаровского края разрешили проводить массовые праздники в районным домах культуры. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

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"[Врио губернатора Хабаровского края] Михаил Дегтярев внес изменения в постановление правительства Хабаровского края "Об отдельных ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции". В связи с изменениями районные дома культуры с 26 декабря смогут проводить массовые мероприятия, но при соблюдении условия - заполняемость не должна превышать 30% от единовременной пропускной способности", - говорится в сообщении.

Ранее массовые мероприятия были запрещены по всему краю.

Отмечается, что в районах готовы планы новогодних мероприятий в режиме онлайн и в очном в формате. Всего будет проведено около 1,5 тыс. мероприятий. В поселениях пройдут новогодние фестивали и утренники, театрализованные и игровые программы, кукольные сказки, дискотеки и спортивные эстафеты.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае стабилизировалась, но остается напряженной. Ежедневно в регионе фиксируется около 340 случаев заражения, а всего с начала пандемии коронавирусом заразились 32,7 тыс. человек, умерли 199.

В регионе разрешили работу культурных и спортивных учреждений, работают кинотеатры, торговые центры, кафе и рестораны с ограничениями по времени.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский крайПандемия COVID-19
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