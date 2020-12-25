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Пандемия COVID-19

Попова заявила, что меры против COVID-19 почти втрое снизили в РФ заболеваемость ОРВИ

Они также позволили сократить число заболевших кишечными инфекциями, отметила глава Роспотребнадзора

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Меры профилактики коронавируса позволили снизить заболеваемость другими острыми респираторными заболеваниями в России в этом году почти в три раза, сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Те меры, которые мы предпринимали, борясь с коронавирусом, позволили нам в этом году <...> добиться, в самом деле, снижения заболеваемости корью, дифтерией, коклюшем, острыми респираторными инфекциями практически в три раза", - сказала она.

По ее словам, меры профилактики коронавируса позволили снизить заболеваемость и кишечными инфекциями. "От того, что мы стали качественно, правильно и очень вовремя мыть руки, заболеваемость острыми кишечными инфекциями, включая дизентерию и сальмонеллез, тоже снизилась более чем в два раза", - отметила глава Роспотребнадзора.

Она также сообщила, что России в этом году удалось сохранить статус страны, свободной от полиомиелита и краснухи.

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РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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