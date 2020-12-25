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Пандемия COVID-19

Бару "Менделеев" в Москве за нарушение мер профилактики грозит штраф до 1 млн рублей

Заведение работало после полуночи, также в нем находилось большое количество гостей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) выявило нарушения мер профилактики коронавируса в баре "Менделеев" в центре города. Теперь учреждению может грозить штраф до 1 млн рублей, сообщил журналистам главный инспектор столичного ОАТИ Дмитрий Комаров.

"Объединением административно-технических инспекций Москвы совместно с полицией в ходе рейда по выявлению увеселительных заведений в ночное время суток был выявлен бар "Менделеев", расположенный по адресу: ул. Петровка, д. 20, корп. 1. Так как сотрудники бара не открывали двери и на законные требования полицейских не реагировали, было принято решение взломать двери. После того, как мы проникли в заведение, было установлено нахождения там большого количество гостей, обслуживание которых не прекращалось после 0:00", - рассказал Комаров.

Он добавил, что за допущенные нарушения руководство бара приглашено в инспекцию для принятия мер административного воздействия.

"Штраф за данное правонарушение предусмотрен до 300 тыс. рублей, а если, в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека, то до 1 млн рублей", - сказал Комаров.

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