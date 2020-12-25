Волгоградские власти помогут в доставке в Волгоград попавших в ДТП в автобусе под Рязанью

ВОЛГОГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Волгоградской области окажут содействие в доставке в пункт назначения пассажиров автобуса Москва - Волгоград, попавшего в аварию под Рязанью, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации региона.

Авария с участием пассажирского автобуса Москва - Волгоград произошла приблизительно в 03:00 мск на 247-м км дороги Р-22 "Каспий" в Скопинском районе Рязанской области. По последним данным, в результате ДТП четыре человека погибли, более 10 пострадали.

"Глава Волгоградской области поручил организовать взаимодействие с профильными ведомствами Рязанской области для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий ДТП, содействовать в доставке пассажиров автобуса Москва - Волгоград к месту назначения", - говорится в сообщении.

В свою очередь руководитель Центра медицины катастроф Рязанской области Сергей Кузьминов сообщил ТАСС, что медики начали транспортировку находящихся в тяжелом состоянии пострадавших в областные больницы.

"Самых тяжелых пострадавших из Скопинской ЦРБ мы забираем в Рязань на машинах, оставшихся планируем позже перевести на вертолете. Двоих пациентов уже увезли, всего планируем доставить машинами шесть человек. Они будут доставлены в ОКБ и ОДКБ в Рязани", - сказал он.

По словам Кузьминова, среди пострадавших есть мама с двумя детьми.

Представитель администрации региона уточнил ТАСС, что все пострадавшие в ДТП - жители Волгоградской области.

Директор транспортной компании "Диана тур", которая организовала рейс, сообщал, что водитель рейсового автобуса прошел медицинское обследование перед выездом. Автобус был технически исправен. По словам директора, водитель был опытным и отдохнул перед выездом, а автобус приобрели недавно.