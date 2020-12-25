ФАС в Челябинской области проверит рекламу ГК "Стэлс" с актрисой Кейт Бекинсейл

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Челябинское ФАС изучит правомерность рекламы магнитогорской компании "Стэлс", в которой использовалось изображение британской актрисы Кейт Бекинсейл. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления, распространенном в пятницу.

"Информация поступила в антимонопольный орган от средств массовой информации Челябинска. Известная британская актриса Кейт Бекинсейл в своем аккаунте в Instagram опубликовала фотографию магнитогорского автомобиля с рекламой ГК "Стэлс". Челябинское УФАС России изучит рекламу на соответствие требованиям рекламного законодательства", - говорится в сообщении.