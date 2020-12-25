В Хабаровске следователи наградили школьника медалью за спасение ребенка

ХАБАРОВСК, 25 декабря. /ТАСС/. Следователи наградили 11-летнего мальчика медалью за спасение тонущего в Амуре ребенка. Об этом сообщатся на сайте СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Сотрудники следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области вручили 11-летнему Роману Колесову медаль Следственного комитета "Доблесть и отвага". Торжественное мероприятие состоялось в школе № 58Хабаровска, в которой обучается юный герой. Поводом для награждения стал его самоотверженный и мужественный поступок", - говорится в сообщении.

21 августа Роман вместе с приятелем рыбачили на берегу Амура в Краснофлотском районе Хабаровска. Рядом с ними гуляла пожилая женщина с двумя внуками. Один из них близко подошел к краю берега и упал в воду. Мальчик бросился в реку и вытащил на берег пятилетнего ребенка.