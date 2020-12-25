Цифры и факты: как прошел 2020 год в России

Новый год и Рождество - 2021

Для получения выплат на детей до Нового года нужно подать заявление не позже 29 декабря

В эту субботу, 26 декабря, клиентские службы ПФР по всей стране будут работать и принимать родителей с заявлениями на 5 тыс. рублей, сообщили в Пенсионном фонде России

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