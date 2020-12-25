Цифры и факты: как прошел 2020 год в России

Мы всегда оставались на связи
Личных встреч в 2020-м было гораздо меньше - тем важнее стали звонки, мессенджеры и SMS. Мы чаще разговаривали с близкими, дольше общались и обменивались новостями в соцсетях и мессенджерах, привыкли смотреть кинопремьеры дома, полюбили короткие видео как новый формат самовыражения и немного потеряли на этом фоне интерес к мобильным играм.
- Несмотря на все ограничения, в этом году среднее время разговоров по мобильному впервые за последние годы выросло. В среднем в 2020-м россияне разговаривали на 12 минут больше, чем в 2019-м. Но главной связывающей нас сетью по-прежнему был интернет - трафик передачи данных вырос почти на 40%.
- Нехватку личного общения восполнили соцсети. Независимо от возраста, мы получали оттуда свежую информацию, искали в них коллег и знакомых и общались в тематических группах.
- 2020-й стал годом видео, ведь большая часть привычных развлечений (выставки, театральные спектакли, концерты, спортивные состязания) были недоступны. Многие освоили модный TikTok, а кто-то открыл для себя онлайн-кинотеатры, видеочаты и видеозвонки.
- Мы избегали людных мест и стали еще неохотнее выбираться из дома, чтобы что-то оплачивать. Даже люди старшего поколения вопреки своим привычкам оценили новые возможности интернет-платежей.
- 2020-й не слишком подходил для новых знакомств - дейтинговые сервисы впервые за годы не попали в топ-5 популярных приложений.
Тратили и зарабатывали онлайн
Мы начали активнее покупать онлайн, тратить деньги на благотворительность и думать о том, как приумножить свой капитал, - учились инвестировать.
- Количество онлайн-платежей за покупки и услуги в 2020 году выросло почти на треть. В топ категорий онлайн-расходов вошли оплата такси, продуктов и онлайн-игр.
- В офлайне мы делали покупки реже на 18% по сравнению с 2019 годом. В традиционных торговых точках жители России чаще всего покупали продукты, одежду, товары для дома, кофе и другие напитки навынос. Примечательно, что в 2020 году пятую строчку рейтинга занял фастфуд, вытеснив алкоголь.
- 2020-й особенно отчетливо показал, что мы неравнодушны к чужим проблемам: количество переводов в благотворительные организации увеличилось за год на 79%. Чаще всего пожертвования делали жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской области, Хабаровского края, Ростовской области, Татарстана и Ханты-Мансийского автономного округа.
- Свободные деньги, отложенные на путешествия и несостоявшиеся проекты, многие использовали с умом, активно осваивая различные инструменты инвестиций - как в теории, так и на практике. Особенно высокой инвестиционной активностью отличились москвичи - жители столицы тратили деньги на акции, облигации и другие финансовые инструменты в пять раз активнее по сравнению с прошлым годом. Стремление россиян к повышению финансовой грамотности подтверждает и рейтинг книг в категории "Саморазвитие и образование" сервиса "МТС Библиотека". Самыми популярными из них стали:
1. "Богатый папа, бедный папа", Роберт Кийосаки.
2. "Думай и богатей: золотые правила успеха", Наполеон Хилл.
3. "Квадрант денежного потока", Роберт Кийосаки.
Изменили маршруты своих путешествий
Для путешествий за границу у нас было гораздо меньше возможностей, так что многие отправились изучить регионы родной страны.
- Мы не разлюбили море и яркое солнце, но закрытые границы (и здравый смысл!) побуждали нас не покидать Россию. Кое-кто, конечно, добрался до популярных Турции и Таиланда, но таких туристов было не слишком много - около 2%.
- Компании старались не отправлять своих сотрудников в командировки и научились решать все вопросы удаленно. Количество рабочих поездок по России резко сократилось, и в целом из региона в регион в 2020 году мы ездили на 20% меньше, чем в 2019-м.
Оставались дома, но не скучали
Смеялись под "Холопа", танцевали под Artik & Asti и играли в Fortnite.
- Мы не утратили свою любовь к театральным постановкам, мюзиклам и цирку и ходили туда при первой возможности.
- Это не помешало нам увлечься просмотром кино и концертов дома - в этом году россияне в пять раз чаще пользовались онлайн-кинотеатрами.
- Весь год популярностью пользовалась российская музыка и книги по саморазвитию. Геймеры же тратили бессонные ночи на Fortnite и стримы Dota 2 - вот это, пожалуй, не сюрприз.
Меньше гуляли, но держали себя в форме
Хоть и вынужденно меньше ходили, зато наконец-то завели привычку тренироваться дома.
- Весной 2020-го все стали домоседами: так, в Москве длина среднего дневного маршрута в марте сократилась вчетверо по сравнению с январем.
- Но при первой же возможности вернулись к спорту. С лета 2020 года продажи спортивных товаров начали расти и увеличились в полтора раза по сравнению с 2019 годом.
Обустраивали дом и дачу
Проводя больше времени дома, в своей квартире или на даче за городом, мы отчетливее поняли, как многое в нашем жилище требует ремонта. В итоге "взяли в осаду" строительные магазины.
- Продажи мебели, товаров для дома и ремонта (обоев, краски, электрических и осветительных приборов, зеркал, посуды и т. п.) выросли на 34% - если уж оставаться всегда дома, то тогда со всеми удобствами.
- А в начале дачного сезона в России купили на 65% больше стройматериалов, чем годом ранее. Почти на 40% активнее в своих тратах были садоводы.
Заводили домашних питомцев
В этом году наши дома стали уютнее не только благодаря ремонту - во многих семьях появились домашние любимцы.
- Количество покупок товаров для животных начиная с весны 2020 года стало расти и увеличилось вдвое по сравнению с 2019 годом.
- Чаще всего зоотовары покупали в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской и Новосибирской областях.
Больше работали и больше спали
Мы освоили удаленку: научились полноценно работать и общаться с коллегами и клиентами онлайн.
- С марта в России активно начали переходить на удаленный формат работы. В Москве, где ситуация была самой острой, весной из дома работали две трети офисных сотрудников. После ослабления ограничений летом - примерно каждый пятый. С октября в столице количество удаленных работников снова стало расти, достигнув 34% в декабре.
- Домашний офис оказал влияние на активность сотрудников в течение дня. Мы медленнее приступали к задачам после пробуждения, но стали меньше времени тратить на обед и больше "задерживаться после работы". В среднем рабочий день увеличился до 10 часов.
- Благодаря удаленке среднее время сна москвичей увеличилось почти на час - до 7 часов 25 минут. Люди стали примерно на полчаса позже вставать и раньше ложиться.
- Большое количество звонков и онлайн-конференций сделали главным гаджетом года беспроводные наушники: их продажи в 2020 году выросли на 45% в денежном выражении.
- Мы стали держаться за свою работу. Количество увольнений по собственному желанию и число отправляемых резюме в МТС снизились больше чем на 30% в апреле и мае, как в сравнении с другими месяцами этого года, так и в сравнении с аналогичным периодом 2019 года - весной мы неохотно решались менять работу, предпочитая стабильность неизвестности. К лету и мы, и работодатели адаптировались к ситуации, с июня люди вновь стали откликаться на вакансии, а самый активный период поиска работы пришелся на осенние месяцы.
Переводили бизнес в цифру
Этот год подстегнул многие компании к цифровизации - использованию решений, позволяющих быстрее реагировать на изменение ситуации, удаленно контролировать бизнес-процессы и организовывать работу сотрудников.
- Наиболее активно цифровые решения в 2020 году внедряли компании в сферах производства и обработки, транспорта, финансов и страхования, торговли и услуг.
- С переходом на удаленку больше компаний почувствовали необходимость в облачных решениях - спрос на облачные сервисы МТС вырос практически в два раза к 2019 году. Кроме торговых, финансовых, производственных, транспортных и добывающих компаний, которые и в прошлом году активно работали с "облаками", большой интерес к подобным сервисам проявили образовательные и научные учреждения.
- В этом году компании в 2,5 раза чаще по сравнению с 2019 годом внедряли решения для организации работы разъездных сотрудников - определения местонахождения курьеров и транспорта, автоматического распределения задач и контроля за их выполнением. Всплеск спроса (восьмикратный, по данным МТС) на такие продукты пришелся на март-апрель. Все эти сервисы были востребованы не только у крупных компаний, которые традиционно являются основными их потребителями, но и у малого и среднего бизнеса.
- Возвращение людей в офисы и непрерывная работа производств потребовали новых технологических решений для обеспечения безопасности сотрудников: на 42% вырос спрос на сервисы видеонаблюдения, в том числе на тепловизоры. Компании из сегментов ритейла, промышленности и недвижимости, образовательные учреждения и городские власти использовали умные камеры для обеспечения контроля соблюдения социальной дистанции и санитарных норм.
Наблюдали, как города становятся умнее
Цифровизация городов России ускорилась, причем во многом именно в связи с пандемией. Особенно востребованными стали решения для обеспечения безопасности жителей и создания нового уровня комфорта в наших домах.
- Спрос на цифровые сервисы со стороны городских и областных администраций вырос в три раза. Тепловизоры и камеры для контроля температуры в общественных местах (метро, аэропорты, вокзалы), а также услуги геоаналитики для поиска нарушителей карантина и мест, где в период самоизоляции скапливалось большое количество людей, стали самыми популярными решениями для цифровизации городов в 2020 году.
- Умнее стали и многоквартирные дома. На апрель-май пришелся пик спроса на цифровые решения со стороны управляющих компаний: наиболее востребованными оказались системы автоматического сбора показаний счетчиков и выставления счетов, а также приложения для общения с жителями и проведения онлайн-голосований.