Елизавета II из-за пандемии впервые с 1987 года отмечает Рождество в Виндзорском замке

ЛОНДОН, 25 декабря. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II впервые за последние 33 года отмечает Рождество в Виндзорском замке - вместе с супругом герцогом Эдинбургским принцем Филиппом и отдельно от всей семьи - на фоне ужесточения ограничений из-за пандемии коронавируса, сообщает в пятницу вещательная корпорация Би-би-си.

Как заявили ранее в Букингемском дворце, королева Елизавета II и герцог Эдинбургский, "следуя советам экспертов, решили в этом году отметить Рождество в спокойной обстановке в Виндзоре".

До этого монарх проводила рождественские праздники в поместье Сандрингем в графстве Норфолк на востоке Англии. В загородной резиденции британский монарх в окружении нескольких десятков человек пребывает со 2 ноября после объявления о введении строгих ограничительных мер в Англии. 20 ноября Елизавета II и герцог Эдинбургский отметили в этом замке, расположенном в 40 км к западу от Лондона, 73-ю годовщину свадьбы.

В 15:00 по местному времени (18:00 мск) Елизавета II выступит с рождественским обращением к британцам. Речь Ее Величества, подробности которой заранее не оглашались, будет транслироваться одновременно по радио и телевидению. Нынешнее выступление королевы станет уже третьим по счету в нынешнем году - после апрельского в связи с первой волной коронавируса и майского по случаю 75-летия Победы.

Запись рождественского обращения, по свидетельству СМИ, в нынешнем году была сделана позже, чем обычно, из-за неопределенности по вопросу выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Сделка между Лондоном и Брюсселем об условиях выхода Великобритании из ЕС (Brexit) после длительных и ожесточенных дискуссий была достигнута только в минувшие сутки, за неделю до завершения переходного процесса после Brexit (31 декабря 2020 года).

Как ожидается, в нынешней речи монарх, помимо этого события, акцентирует внимание на проблемах, с которыми Великобритания столкнулась за последний год, и, как полагают эксперты, постарается убедить британцев с оптимизмом смотреть в будущее.

Альтернативное рождественское обращение

Вслед за традиционным рождественским обращением Елизаветы II на 4-м канале центрального телевидения страны последует альтернативное, впервые выполненное с помощью технологии deepfake (методика синтеза изображения с помощью искусственного интеллекта), информирует Би-би-си.

С обращением выступит, по ее данным, комедийная актриса Дебра Стивенсон, внешне она ничем не будет отличаться от королевы. При этом в своем обращении она затронет, как сообщается, ряд спорных тем, касающихся в том числе решения герцога и герцогини Сассекских - принца Гарри и бывшей американской актрисы Меган Маркл - покинуть Великобританию, а также объявления принца Эндрю о временном отказе от исполнения своих официальных обязанностей в связи со скандалом вокруг его связей с американским миллиардером Эпштейном.

Согласно заявлению руководителей четвертого телеканала, таким образом они хотят выступить "с самым решительным предупреждением" о возможности фабрикации ложных новостей в цифровую эпоху. Технология deepfake может применяться, как предупреждают эксперты, для создания максимально убедительного, но полностью вымышленного видеоконтента и часто используется для распространения дезинформации.

Букингемский дворец сообщил Би-би-си, что у него нет комментариев по поводу подобной трансляции.