Россиян ожидают семь коротких рабочих недель в 2021 году

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Россиян в 2021 году ожидают семь коротких рабочих недель в связи с различными праздниками. Об этом в пятницу сообщили в ТАСС в пресс-службе Роструда.

"При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля. С 15 по 20 февраля будет единственная в следующем году длинная шестидневная рабочая неделя", - рассказали в Роструде.

В ведомстве также отметили, что Международный женский день, 8 марта, сократит рабочую неделю до четырех дней. В мае первые две рабочие недели также будут четырехдневными. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Летом россиян ожидает всего одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, 12 июня. Праздник выпадает на субботу и поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.

"В начале ноября россиян ожидает трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) и переносом выходного дня с субботы, 2 января, на пятницу, 5 ноября. Таким образом в первую ноябрьскую неделю на работу выходим с 1 по 3 ноября, а отдыхаем с 4 по 7 ноября. Последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря", - добавили в Роструде.

Выходные в России

Ранее Минтруд России подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году. Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление о переносе выходных в 2021 году.

Согласно Трудовому кодексу, нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - новогодние каникулы, 7 января - Рождество Христово, 23 февраля - День защитника Отечества, 8 марта - Международный женский день, 1 мая - праздник Весны и Труда, 9 мая - День Победы, 12 июня - День России, 4 ноября - День народного единства.