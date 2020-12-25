В Мурманске построят первый в России православный духовно-спортивный центр

МУРМАНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Первый в России православный духовно-спортивный центр начнут строить весной 2021 года при храме Спаса на водах в Мурманске. Об этом сообщил в пятницу журналистам председатель патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Боданин).

"Создается эскизный проект этого нового духовно-спортивного комплекса, центра, это совершенно новое слово в истории церкви, ничего подобного раньше не создавалось. Это стало возможным в развитии идеи, которую предложил святейший патриарх, создавая патриаршую комиссию по физической культуре и спорту. У нас предполагается начало строительства с весны, к этому моменту уже проект должен быть завершен", - сказал митрополит.

Он отметил, что проект строительства центра в Мурманске поддержан и на уровне церкви, и на уровне государства и вошел в Стратегию развития физкультуры и спорта до 2030 года. "Нашей комиссии удалось включить проект в стратегические направления развития физкультуры и спорта до 2030 года, которые утверждены уже президентом РФ и премьер-министром подписаны, в план работы. Там оговорена возможность совместного содержания и финансирования церковью и властями, муниципальными либо областными, таких центров, которые возникают по инициативе общественных организаций либо организаций наших традиционных религий", - пояснил митрополит.

Он сказал, что в будущем центре планируется развивать различные виды спорта, такие как единоборства, теннис, бадминтон, некоторые игровые виды, предварительная договоренность уже есть с мурманскими тренерами по боксу.