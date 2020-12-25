В отношении сотрудницы ФБК Соболь возбудили уголовное дело

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища возбудили в отношении сотрудницы ФБК Любови Соболь. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

"В отношении Соболь возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, связанное с насилием или угрозой его применения). Ее увезли из дома на допрос", - сказал он.

По словам Воронина, пока она находится на допросе. Он добавил, что в отношении Соболь планируют избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде.