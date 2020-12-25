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В отношении сотрудницы ФБК Соболь возбудили уголовное дело

Ее увезли из дома на допрос
Любовь Соболь Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Любовь Соболь
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища возбудили в отношении сотрудницы ФБК Любови Соболь. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

"В отношении Соболь возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, связанное с насилием или угрозой его применения). Ее увезли из дома на допрос", - сказал он.

По словам Воронина, пока она находится на допросе. Он добавил, что в отношении Соболь планируют избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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