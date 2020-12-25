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Пандемия COVID-19
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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заразился коронавирусом

Ранее глава региона ушел на самоизоляцию из-за плохого самочувствия
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов Владимир Гердо/ТАСС
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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
© Владимир Гердо/ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 25 декабря. /ТАСС/. Коронавирус подтвержден у губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

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В четверг Морозов ушел на самоизоляцию в связи с плохим самочувствием, у него была температура и кашель.

"У Сергея Ивановича подтвердился коронавирус", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе уточнили, что губернатор лечится дома. "Глава региона продолжает работать удаленно, строго соблюдая рекомендации врачей", - добавила представитель пресс-службы.

По данным оперативного штаба региона, в Ульяновской области выявлено 34 622 случая коронавируса. Как сообщает сайт стопкоронавирус.рф, в регионе выздоровели 31 576 человек, умерли 452 пациента с коронавирусной инфекцией.

В новость внесены изменения (11:50 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.

Теги
Морозов, Сергей ИвановичРоссияУльяновская областьПандемия COVID-19
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