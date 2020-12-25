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Власти Брянской области объявили 31 декабря выходным днем

Документ планируют опубликовать 25 декабря

ТАСС, 25 декабря. Губернатор Брянской области Александр Богомаз принял решение об объявлении 31 декабря нерабочим днем в регионе. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Принято решение о введении выходного дня 31 декабря. Соответствующий официальный документ об этом планируется опубликовать сегодня", - сказали в пресс-службе.

Ранее другие регионы объявили 31 декабря выходным. В среду президент РФ поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России, предложенную в ходе расширенного заседания Госсовета лидером фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергеем Неверовым.

Теги
РоссияБрянская областьНовый год и Рождество - 2021
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