Власти Брянской области объявили 31 декабря выходным днем

ТАСС, 25 декабря. Губернатор Брянской области Александр Богомаз принял решение об объявлении 31 декабря нерабочим днем в регионе. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Принято решение о введении выходного дня 31 декабря. Соответствующий официальный документ об этом планируется опубликовать сегодня", - сказали в пресс-службе.

Ранее другие регионы объявили 31 декабря выходным. В среду президент РФ поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России, предложенную в ходе расширенного заседания Госсовета лидером фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергеем Неверовым.