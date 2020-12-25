В России за сутки выявили 29 018 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 29 018. Общее количество инфицированных достигло 2 992 706, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении, по данным штаба, прирост не превышает 1%.

В частности, новые 7 315 случаев заражения коронавирусом зафиксированы за сутки в Москве. Всего в столице выявили 772 104 инфицированных. Днем ранее в столице были зарегистрированы 8 203 заболевших. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,96%. За сутки в Москве выписаны по выздоровлению 5 659 пациентов, 74 пациента скончались. За все время выздоровели 593 939 человек, 10 763 умерли. В настоящее время в столице болеют 167 402 человека.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,5%), Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Магаданской области, Карачаево-Черкессии, Республике Марий Эл, Новосибирской и Кемеровской областях (0,6%). Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 3 751 в Санкт-Петербурге, 1 576 - в Московской области, 505 - в Нижегородской области, 416 - в Псковской области, 403 - в Свердловской области. В настоящее время в России болеют 540 793 человека.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 563 против 635 днем ранее. Всего от инфекции умерли 53 659 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,79%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 76 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 26 - в Ростовской области, 21 - в Воронежской области, по 20 - в Московской области и Красноярском крае.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 27 397. Всего уже выздоровели 2 398 254 человека. Согласно данным штаба, доля вылечившихся выросла до уровня 80,1% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 3 034 пациента в Санкт-Петербурге, 1 345 - в Московской области, 535 - в Тверской области, 511 - в Хабаровском крае, 508 - в Республике Карелия.